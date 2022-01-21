Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР 19» против COVID-19
Мир
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США
Мир
Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Происшествия
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Застройщику в Ижевске отказали в строительстве 17-этажки в частном секторе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой Удмуртии отказал застройщику в разрешении на возведение 17-этажного дома на территории частного сектора в Восточном поселке Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания «Литум» планировала начать строительство в зоне индивидуальной жилой застройки на улице Чехова в районе пересечения улиц 10 лет Октября и Серова, пишет Udm-info.ru. Отказ в возведении был дан на законных основаниях, подчеркнули в минстрое.

Как рассказал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Ришат Ибрагимов, ведомство уже второй раз отказывает данной организации в застройке участка в Восточном поселке.

«Мы разговаривали с застройщиками и считали, что пришли к согласию в направлении обсуждения с жителями шагов, которые касаются развития Восточного поселка», — цитирует Ибрагимова ИА «Сусанин».

Чиновник отметил, что если прийти к взаимопониманию с застройщиками не получится, то градостроительные регламенты для населенного пункта могут быть пересмотрены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022