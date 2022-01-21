Застройщику в Ижевске отказали в строительстве 17-этажки в частном секторе

Минстрой Удмуртии отказал застройщику в разрешении на возведение 17-этажного дома на территории частного сектора в Восточном поселке Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания «Литум» планировала начать строительство в зоне индивидуальной жилой застройки на улице Чехова в районе пересечения улиц 10 лет Октября и Серова, пишет Udm-info.ru. Отказ в возведении был дан на законных основаниях, подчеркнули в минстрое.

Как рассказал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Ришат Ибрагимов, ведомство уже второй раз отказывает данной организации в застройке участка в Восточном поселке.

«Мы разговаривали с застройщиками и считали, что пришли к согласию в направлении обсуждения с жителями шагов, которые касаются развития Восточного поселка», — цитирует Ибрагимова ИА «Сусанин».

Чиновник отметил, что если прийти к взаимопониманию с застройщиками не получится, то градостроительные регламенты для населенного пункта могут быть пересмотрены.