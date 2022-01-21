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Кровля хоккейного корта обрушилась в Иркутской области

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Кровля хоккейного корта в Алзамае Нижнеудинского района Приангарья обрушилась в пятницу, 21 января, из-за скопления большого количества снега. Представители подрядной организации, которая строила объект, выехали на место происшествия для определения сроков восстановительных работ.

Площадь обрушения составила 50 кв. м. Никто не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Нижнеудинская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства при организации и проведении работ по монтажу спортивного корта каркасного типа, его содержании и эксплуатации.

Ранее в январе в Санкт-Петербурге госпитализировали 17-летнего подростка, который упал с крыши двухэтажного детского сада. Предварительно установлено, что пострадавший работал в организации, которая осуществляет очистку кровли от снега. Его доставили в одну из детских городских больниц с травмами головы.

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