Более 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве
На 54-м км Киевского шоссе 21 января произошла массовая авария, по данным «Известий», столкнулись около 25 машин.
По предварительным данным, пострадали два человека. Движение в сторону Москвы заблокировано.
Ранее в этот день на автодороге Оренбург–Самара на территории Оренбургской области произошло крупное ДТП. В результате один человек погиб.
Водитель большегрузного автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Hyundai. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.