Фестиваль подледного лова состоится на Колыме

Фестиваль подледного лова пройдет в Магаданской области во второй раз. Глава департамента рыбного хозяйства региона Андрей Таболин пояснил, что ведется проработка вопросов организации «Клевой Колымы».

«С учетом предложений рыбацкой общественности предварительные даты проведения фестиваля определены на 12 или 13 марта, а место лова планируется в бухте Гертнера в районе Кедрового Ключа. В феврале будет открыт прием заявок на участие от рыбаков-любителей и от команд трудовых коллективов», — рассказал Таболин.

В рамках фестиваля запланирована ярмарка-выставка работ колымских ремесленников, дегустация продукции местного производства, сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Колымы.

«Клевая Колыма» — это спортивное мероприятие, в котором все желающие рыбаки соревнуются в ловле рыбы в одинаковых условиях. Болельщики участвуют в развлекательных, культурных программах и конкурсах, а самые активные получают призы.

Впервые фестиваль провели в марте 2021 года в зоне отдыха Горняк. Оттуда рыбаки пешком добрались до «первой уйковой ямы» бухты Гертнера. В соревнованиях участвовали 128 рыбаков, ловивших навагу и корюшку.