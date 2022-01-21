Более 5 тыс. граждан переселят из аварийного жилья на Сахалине

В селе Взморье Долинского района Сахалинской области сдали две новостройки. Ключи от новых квартир получат еще 60 семей. Это первый населенный пункт в регионе, где по состоянию на 2021 год не осталось ни одного непригодного для проживания дома.

В этом году планируется переселить из аварийного жилья более 5 тыс. человек, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалина. В 2021 году введены рекордные 500 тыс. кв. м жилья. Это более 1 кв. м на душу населения, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 0,5 кв. м на человека.

В Республике Саха (Якутия) в рамках программы переселения из аварийного жилфонда 73 жителя Верхоянского, Усть-Янского, Жиганского и Оленекского районов получат квартиры в Якутске. Жилье приобретут в рамках этапа программы переселения 2022 года. Квартиры будут передаваться в чистовой отделке.