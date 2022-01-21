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Генсек ООН пообещал приложить усилия для снижения напряженности вокруг Украины

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Генсек ООН Антониу Гутерриш приложит максимум усилий для снижения напряженности вокруг Украины. Об этом он заявил в пятницу, 21 января, говоря о приоритетах работы на 2022 год.

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«Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий. — Ред.)», — сказал Гутерриш.

По его словам, он намерен призывать «решать все вопросы исключительно посредством дипломатии», в том числе по ситуации вокруг Украины, передает RT.

Ранее в этот день бывший премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров выразил мнение в эфире телеканала «Звезда», что в настоящее время у Вашингтона стоит задача отвлечь от внутренних проблем США и переключить на внешние.

«Бесконечные встречи, бесконечные поездки. Болтовня о том, о сем… Ведь это же парадокс, что Байден на последней пресс-конференции из двух часов полтора часа рассуждал о России и Украине», — сказал он.

При этом экс-премьер посчитал вовсе не достойными внимания обсуждения, касающиеся якобы существующей «российской угрозы».

«Все эти глупейшие рассуждения о степени «вторжения»… слушать это для политика просто нелепо», — сказал эксперт.

Днем ранее на сайте Госдепа США появилась статья, содержащая якобы фейки в российских СМИ. Говорилось, в частности, о том, что вымыслом является информация о провокации Западом конфликта с Украиной, фикцией были названы публикации о передислокации российских войск на своей собственной территории, а также о планах США совершить атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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