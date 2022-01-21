Историк пожелал зрителям вынести самое ценное и интересное из шоу «Наука и техника»

Директор центра изучения исторической памяти МПГУ Сергей Засорин 21 января прокомментировал запуск новой программы «Наука и техника» на РЕН ТВ.

Он считает, что передача будет пользоваться популярностью у зрителей.

«Наука должна быть жизненно необходимой, жизненно востребованной. Я полагаю, что по задумке своей, по тому формату и главной идее, которая сегодня предлагается для подобной передачи, она должна быть успешной. Кроме всего прочего, я очень рассчитываю на удачу ведущего... Насколько я знаю, это тот человек, который смог объединить... преподавание и опыт работы с молодежью через массовую культуру, через блогерство», — сказал Засорин.

По словам историка, сегодня важно говорить с молодежью на одном языке, но не сводить объяснение материала к сленгу и жаргонизмам.

«Объяснять, говорить, спорить так, чтобы понимали, так, чтобы откликались, так, чтобы захотелось задать вопрос, обсудить или просто просмотреть эту передачу и для себя что-то вынести», — считает Засорин.

19 января авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

Академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец подчеркнул, что в передаче «Наука и техника» ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно. Он высоко оценил анонсированную программу, назвав ее настоящим искусством.

Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00. Премьера состоится 22 января.