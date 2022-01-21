Более 60 ДТП по вине водителей маршруток произошло за год в Красноярске

В течение 2021 года в Красноярске зафиксировали более 8 тыс. случаев нарушения правил дорожного движения со стороны водителей маршруток. Как рассказали в ГИБДД, подобное отношение к безопасности пассажиров привело более чем к 60 авариям, в результате которых пострадали около 80 человек.

Отмечается, что нарушители выявлялись в ходе скрытых проверок. Чаще всего водители проезжали на запрещающий сигнал светофора, а также превышали скорость. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В России могут запретить работать в такси водителям с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Соответствующий законопроект правительства РФ приняла в первом чтении Госдума. Согласно документу, препятствиями для работы в такси станут неснятые и непогашенные судимости. Действие законопроекта распространяется на россиян и трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).