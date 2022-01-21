Новый поселок могут создать в Белгородской области

Новый поселок Белая Вежа может появиться на территории Красногвардейского района Белгородской области. С соответствующей инициативой выступил научно-исследовательский центр «Бирюч».

Вопрос о создании поселка обсуждался на заседании комитетов Белгородской областной думы. Предполагается, что поселок появится в границах Стрелецкого сельского поселения. Об этом пишет ИА «Абирег».

Жители сельского поселения поддержали инициативу о создании Белой Вежи. На образование населенного пункта потребуется около 600 тыс. рублей, данные средства предусмотрены в бюджете сельского поселения. Финансирование пойдет на дислокацию дорожных знаков, постановку на кадастровый учет границ Белой Вежи и внесение изменений в генплан.

Отмечается, что поселок будет иметь историческое название. На территории располагалась хазарская опорная крепость Саркел. В 965 году князь Святослав переименовал поселение в Белую Вежу.