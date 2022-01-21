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Программу детского социального туризма расширили в Сахалинской области

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Количество участников программы детского социального туризма на Сахалине выросло в несколько раз. В общей сложности это более 16 тыс. ребят со всего региона. По традиции, их ждет посещение музеев Южно-Сахалинска. Новшества этого года — водные развлечения в самом большом на Дальнем Востоке аквапарке «Аква Сити» и участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

«В прошлом году в программе детского социального туризма поучаствовали 2,5 тыс. школьников. В этом году глава региона Валерий Лимаренко увеличил субсидию из областного бюджета, и на бесплатных экскурсиях смогут побывать в разы больше ребят», — рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Как пишет ИА SakhalinMedia, всего в регионе подготовили 43 анимационные программы в формате квеста.

Напомним, Сахалинская область получит из федерального бюджета 202,3 млн рублей на ремонт и оснащение школ. Распоряжение о распределении субсидий между регионами на эти цели подписал ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В 2022 году на Сахалине планируется привести в порядок 11 школ. В общей сложности в регионе в капитальном ремонте нуждаются 38% учреждений среднего образования. Сообщество педагогов региона готово подхватить инициативу преобразований от правительства страны.

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