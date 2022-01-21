Шоу «Наука и техника» расскажет о способах борьбы с пробками на дорогах

Авторы новой программы «Наука и техника» на РЕН ТВ нашли способ победить дорожные пробки в мегаполисах, точно смогли описать ощущения средневековых рыцарей, когда те получали удар топором, и провели очень много опасных экспериментов.

Передача даст ответы на вопросы: кто придумал беговую дорожку? Когда люди будут передвигаться на аэротакси? Может ли человек дышать жидкостью?

По содержанию программа похожа на видео-энциклопедию, а по форме — на захватывающее шоу. Однако спецэффектов на экране не будет, заверяют создатели, — всё по-настоящему!

19 января авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

Академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец подчеркнул, что в передаче «Наука и техника» ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно. Он высоко оценил анонсированную программу, назвав ее настоящим искусством.

Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00. Премьера состоится 22 января.