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Россиянам рассказали о новых мерах наказания для лихачей за рулем

Россиянам рассказали, кому грозит ответственность за лихачество за рулем
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Новая статья Уголовного кодекса о наказании за лихачество за рулем будет применяться только в отношении злостных нарушителей. Об этом сообщает Дума ТВ.

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Как отмечается, наказание будет применяться в отношении тех, кто сел за руль, будучи уже лишенным прав за превышение скорости или выезд на встречную полосу. То есть чтобы предстать перед судом, нарушитель должен трижды превысить скорость более чем на 60 км/ч или трижды выехать на встречку. При этом первые два нарушения должны быть одинаковыми: или грубое превышение, или выезд на встречную полосу. А второе и третье должны быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД.

Уточняется, что в таком случае снимка с дорожных камер фотовидеофиксации будет недостаточно.

Если третье нарушение установлено, лихачу будет грозить либо лишение свободы на два года, либо штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Если нарушитель будет повторно привлечен к ответственности уже по новой статье УК, суд может увеличить тюремный срок на один год — до трех лет лишения свободы.

Согласно статистике, приведенной порталом, более 40% водителей, однажды превысивших скорость более чем на 60 км/ч, совершают такое нарушение повторно.

10 января в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

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