Число случаев «Омикрон»-штамма в Москве возросло до 1831

Число заболевших COVID-19 в результате инфицирования штаммом «Омикрон» в Москве выросло до 1831 человека. Об этом сообщил на своем сайте в пятницу, 21 января, Роспотребнадзор.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 21.01.2022 в Москве зарегистрирован 1831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», из них 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», — сказано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, были зафиксированы случаи заболеваемости среди москвичей, прибывших из-за рубежа. Наибольшая доля заболевших прилетела из Турции (15%). 10% «завозных» случаев были связаны с поездками в ОАЭ, а в Египет и Доминиканскую Республику — 8%.

«В возрастной структуре заболевших преимущественно составляют взрослые от 40 до 65 лет — 43%, от 18 до 39 лет — 41%, среди детей заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» не зарегистрированы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин, штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в тот же день что меры, ранее принятые в городе для борьбы с распространением коронавируса, продлеваются до 1 апреля 2022 года.

Так, продлевается домашний режим для пожилых людей и требование работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленку. При этом градоначальник призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

В Москве сохраняется «резерв свободных коронавирусных коек» на случай, если ситуация «изменится к худшему», пояснил градоначальник.

Нагрузка на все звенья медицинской системы растет, предупредил мэр города. При необходимости количество операторов скорой помощи в столице будет увеличено в два раза, отметил Собянин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Наибольшее распространение «Омикрона» зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, отметила она.