Два кладбища закрыли для захоронений в Нижнем Новгороде

Два муниципальных кладбища закрыли для свободных захоронений в Нижнем Новгороде. Открытие новых кладбищ в городе не планируется.

По данным городской администрации, свободные захоронения прекращены на кладбищах «Березовая пойма» и «Комарово». Согласно документу, разрешено лишь хоронить умерших в родственные и семейные могилы. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее власти уточняли, что в 2022 году в Нижнем Новгороде не планируется открытие новых кладбищ. В августе 2021 года на кладбище «Ново-Сормовском» расчистили участок площадью 11,4 га под новые захоронения. Кроме того, в апреле муниципалитет получил в собственность два участка площадью почти 1,9 тыс. кв. м, которые не входили в границы кладбища «Новопокровское». В конце ноября департамент благоустройства Нижнего Новгорода обратился в региональное минимущества с просьбой выделить новые участки под погосты рядом с городом, так как в городе места для захоронений заканчиваются.