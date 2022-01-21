Мишустин поручил с 21 января перевести сотрудников органов власти на дистанционный режим

Правительство России с 21 января переходит на максимально возможный дистанционный режим работы. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с распространением коронавируса.

Уточняется, что это решение касается совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.

По возможности следует перевести на онлайн-формат сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

18 января Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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