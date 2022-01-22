В Рослесинфорге назвали сроки стабилизации цен на пиломатериалы

Стоимость бруса, доски и других пиломатериалов окончательно стабилизируется к началу строительного сезона на российском рынке в 2022 году, но уровень цен будет не ниже значений 2021 года, однако темпы роста цен ожидаются невысокие. Эта информация следует из прогноза Рослесинфорга, поступившего в редакцию «Известий» в субботу, 22 января.

«Снижение возможно только к концу 2023 года, но при условии, если мировая экономика преодолеет последствия COVID-19», — считают в организации.

Там отметили, что в январе высокий спрос на пиломатериалы в США и Китае вновь спровоцировал рост цен. В прошлом году цены на российском рынке пиломатериалов повышались в основном из-за дефицита сырья, вызванного ажиотажным спросом. Затраты на сырье в себестоимости фанеры, древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП), целлюлозы, бумаги и картона, шпонов и обоев превысили 40%.

На рынок повлияло закрытие в Канаде ряда крупных заводов по производству пиломатериалов из-за истощения сырьевой базы. Затем обострилось торговое противостояние Австралии с КНР, в результате чего китайцы обратили внимание на российскую древесину, что усугубило дефицит лесоматериалов на внутреннем рынке России. Пандемия вызвала бум на строительство индивидуального жилья, увеличилось потребление деревянной упаковки и других материалов для транспортировки. Рост экспорта спровоцировал повышение себестоимости производства — перерабатывающие комбинаты расширили логистику и регионы поставок.

Однако повышение цен положительно сказалось на лесном бизнесе, сделав его высокомаржинальным впервые за 10 лет. Предприниматели переориентировались на переработку древесины и подготовились к ограничению вывоза необработанной древесины и сырых пиломатериалов.

«Поэтому ждать падения производства пиломатериалов и снижения объемов экспорта не стоит. Динамика экспортных показателей лесопромышленного комплекса к концу года по прогнозам может достигнуть более 20%», — указали в Рослесинфорге.

Кроме того, сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления пилопродукции: за год рост составит порядка 4%. В сфере целлюлозно-бумажного производства ожидается рост около 3,8% в годовом выражении.

Помимо ограничения экспорта кругляка, введены и другие ограничения, направленные на развитие глубокой переработки внутри России. С 1 июля 2021 года введены таможенные пошлины на пиломатериалы низкой степени переработки. Так как ограничение затронуло небольшую долю продукции, эффект от пошлины оказался минимальным.

В ноябре РФ прекратила экспорт необработанной древесины через несколько автомобильных пунктов пропуска с границей Финляндии и морской пункт «Брусничное» на Сайменском канале.

Российское правительство с 1 января 2022 года ограничило вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 см. С этой даты экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) происходит только через два железнодорожных пункта пропуска: Люття — на границе с Финляндией, и Хасан — на границе с Китаем.

Стоит отметить, что грядет очередная индексация ставок арендной платы за использование лесных ресурсов.

Как заявлял 11 января директор Рослесинфорга Павел Чащин, в течение первых шести месяцев 2022 года ожидается падение цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы из-за роста производства деревообрабатывающих предприятий. Тенденция к снижению уже наметилась в ноябре-декабре 2021 года.