Ларьки на площади Ленина ликвидируют в Пскове

Власти Пскова намерены демонтировать нестационарные торговые объекты на площади Ленина. Работы пройдут в ближайшее время.

По словам главы администрации Бориса Елкина, ларьки уже исключены из перечня городских нестационарных объектов торговли. Предпринимателям дали время на переезд. Новые точки им предоставили в качестве компенсации, сообщает «Псковская лента новостей». Кроме того, на площади ликвидируют рекламный экран. Новое место для него не определено.

Власти также планируют снести торговый комплекс «Магеллан», который находится на Рижском проспекте. Елкин уточнил, демонтировать объект можно после истечения сроков договоров аренды.

Ранее сообщалось, что в Омске в 2021 году демонтировали свыше 150 торговых точек, установленных незаконно. По данным администрации, многие владельцы проявили сознательность и вывезли киоски, не дожидаясь принудительной эвакуации.