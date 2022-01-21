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В Москве мужчина выжил после падения с девятого этажа и сам вернулся в квартиру

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Житель Москвы выжил после падения с девятого этажа. Об этом в пятницу, 21 января, заявил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

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«На днях 23-летний юноша выпал с девятого этажа квартиры в Погонном проезде. В тот момент там была его родственница, которая в какой-то момент обнаружила, что тот уже не в квартире, а в подъезде весь исцарапанный. Женщина вызвала «скорую», — рассказал он.

Молодого человека доставили в реанимацию, однако оказалось, что он получил лишь ушибы. Как рассказал сам москвич, он упал в кусты у подъезда, встал и поднялся обратно домой.

31 марта 2021 года рабочий упал с 25-го этажа на московской стройке и выжил. ЧП произошло в ходе проведения работ на стройплощадке на проспекте Андропова. Мужчина сорвался в вентиляционную шахту с высоты 25-го этажа на уровень 14-го этажа.

По факту произошедшего прокуратура Москвы начала проверку.

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