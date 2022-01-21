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Один человек задержан по делу о коррупции в отношении замглавы Воскресенска

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Еще один человек задержан в рамках дела о коррупции в отношении замглавы администрации подмосковного Воскресенска Александра Савкина. По данным «Известий», речь идет о руководителе дорожно-строительного предприятия «МКУ Благоустройство и Озеленение» Владиславе Пупышеве.

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Следственный отдел СК России по Воскресенску 21 января возбудил уголовное дело в отношении Савкина по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным следствия, в марте 2021 года Савкин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей. В обмен подозреваемый обещал предпринимателю, что он получит контракт на работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в Воскресенске.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Идут допросы, планируются очные ставки.

По данным «Известий», в служебном кабинете Савкина прошел обыск.

В администрации Воскресенска Савкин курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства.

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