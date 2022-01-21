Блинкен оценил возможность обороны Украины в рамках обязательств НАТО

Обязательства НАТО не предполагают непосредственное участие в защите Украины, несмотря на то что альянс продолжит поддерживать ее. Об этом заявил в пятницу, 21 января, на пресс-конференции в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина является очень важным партнером для США и других европейских стран.

«Но наши обязательства по ст. 5 устава (о коллективной обороне. — Ред.) распространяются на союзников по НАТО, и им мы глубоко привержены. Украина не является частью НАТО, ст. 5 на нее не распространяется, хотя мы настроены решительно сделать всё, что в наших силах, для ее защиты и предотвращения агрессии против нее», — уточнил Блинкен.

Ранее в этот день переговоры Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в Женеве. Они длились полтора часа. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

В тот же день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.