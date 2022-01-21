Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Bloomberg узнало о планах США по эвакуации семей дипломатов с Украины
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Общество
Россиянам рассказали о возможности получить налоговые вычеты за 2021 год
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Блинкен оценил возможность обороны Украины в рамках обязательств НАТО

Блинкен: обязательства НАТО не предполагают оборону Украины
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязательства НАТО не предполагают непосредственное участие в защите Украины, несмотря на то что альянс продолжит поддерживать ее. Об этом заявил в пятницу, 21 января, на пресс-конференции в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина является очень важным партнером для США и других европейских стран.

Третий лишний: Турция хочет стать посредником между Россией и Украиной
Анкара дружит с Москвой и при этом продает оружие Киеву

«Но наши обязательства по ст. 5 устава (о коллективной обороне. — Ред.) распространяются на союзников по НАТО, и им мы глубоко привержены. Украина не является частью НАТО, ст. 5 на нее не распространяется, хотя мы настроены решительно сделать всё, что в наших силах, для ее защиты и предотвращения агрессии против нее», — уточнил Блинкен.

Ранее в этот день переговоры Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в Женеве. Они длились полтора часа. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

В тот же день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022