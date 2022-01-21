Пенсионерка погибла в результате пожара в Тверской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пенсионерки в результате пожара в Тверской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел утром 21 января в поселке Ранцево Кувшиновского района. После ликвидации горения в частном доме обнаружили тело женщины 1935 года рождения. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске признали аварийный двухквартирный дом, где в результате пожара погибли пять человек. Договоры социального найма с жильцами расторгнут до конца 2031 года, здание будет снесено.