Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Bloomberg узнало о планах США по эвакуации семей дипломатов с Украины
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Общество
Россиянам рассказали о возможности получить налоговые вычеты за 2021 год
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Россиянам рассказали о возможности получить налоговые вычеты за 2021 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году граждане России могут получить налоговый вычет за налоги, уплаченные за 2021 год. Об этом сообщает журнал «Налоги и бухгалтерия».

Кредитные обстоятельства: средства на льготную ипотеку использованы на 90%
Хватит ли десятой доли финансирования программы на 9,5 месяца

Так, семьи, чей годовой доход не превышает 350 тыс. рублей, вправе подать заявление на вычет. За первого и второго ребенка полагается вычет 1400 рублей, а за третьего и последующих — 3000 рублей. Если же семья воспитывает ребенка-инвалида, вычет составит 12 тыс. рублей.

Также у россиян есть право вернуть часть средств, потраченных на образование. Заявку может подать любой гражданин, оплачивающий очное обучение, либо родители и законные представители, оплачивающие обучение ребенка, но не старше 24 лет, сообщает телеканал «360».

В 2022 году впервые вступает в силу вычет на занятия спортом. Максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей. Учреждение должно находиться в списке на сайте Министерства спорта.

Граждане, пострадавшие от радиации, военные, получившие ранения на службе, инвалиды ВОВ и узники лагерей, также могут вернуть часть уплаченных налоговых платежей.

Главным основанием для вычета является наличие у человека официальной работы, а также регулярной уплаты работодателем налоговых платежей.

Также есть возможность получения налогового вычета за приобретение квартиры — 13% с двух миллионов из стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тыс. рублей.

Ранее, 18 января, член Ассоциации юристов РФ Наталья Скрябина рассказала «Известиям» о порядке получения малоизвестных льгот россиянами.

Так, семьям с двумя и более детьми не нужно платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

Пенсионеры не должны платить налог на имущество физических лиц, напомнила Скрябина. Данная льгота предоставляется на один объект одного вида имущества. Для назначения этой меры поддержки также необходимо обращаться в налоговую.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022