Россиянам рассказали о возможности получить налоговые вычеты за 2021 год

В 2022 году граждане России могут получить налоговый вычет за налоги, уплаченные за 2021 год. Об этом сообщает журнал «Налоги и бухгалтерия».

Так, семьи, чей годовой доход не превышает 350 тыс. рублей, вправе подать заявление на вычет. За первого и второго ребенка полагается вычет 1400 рублей, а за третьего и последующих — 3000 рублей. Если же семья воспитывает ребенка-инвалида, вычет составит 12 тыс. рублей.

Также у россиян есть право вернуть часть средств, потраченных на образование. Заявку может подать любой гражданин, оплачивающий очное обучение, либо родители и законные представители, оплачивающие обучение ребенка, но не старше 24 лет, сообщает телеканал «360».

В 2022 году впервые вступает в силу вычет на занятия спортом. Максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей. Учреждение должно находиться в списке на сайте Министерства спорта.

Граждане, пострадавшие от радиации, военные, получившие ранения на службе, инвалиды ВОВ и узники лагерей, также могут вернуть часть уплаченных налоговых платежей.

Главным основанием для вычета является наличие у человека официальной работы, а также регулярной уплаты работодателем налоговых платежей.

Также есть возможность получения налогового вычета за приобретение квартиры — 13% с двух миллионов из стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тыс. рублей.

Ранее, 18 января, член Ассоциации юристов РФ Наталья Скрябина рассказала «Известиям» о порядке получения малоизвестных льгот россиянами.

Так, семьям с двумя и более детьми не нужно платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

Пенсионеры не должны платить налог на имущество физических лиц, напомнила Скрябина. Данная льгота предоставляется на один объект одного вида имущества. Для назначения этой меры поддержки также необходимо обращаться в налоговую.