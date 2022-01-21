Блогер Ивлеева снова заболела COVID-19

Блогер Анастасия Ивлеева в пятницу, 21 января, сообщила в своем Telegram-канале, что снова заболела COVID-19.

Девушка почувствовала себя плохо после отпуска в Мексике.

Блогер отметила, что на время лечения снизит свою активность в Instagram и будет выкладывать публикации в основном в свой Telegram-канал.

Ивлеева уже болела COVID-19 в 2020 году. Тогда блогер ушла на самоизоляцию и вернулась к работе после отрицательного ПЦР-теста.

20 января народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал «Известиям», что заболел COVID-19. Как сообщил актер, он находится дома. В БДТ им. Г.А. Товстоногова, где служит артист, отметили, что Басилашвили чувствует себя хорошо и симптомов COVID-19 у него нет.