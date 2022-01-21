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В Петербурге недовольный клиент выстрелил в сотрудника автосервиса

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 77-летнего пенсионера, который ранил из травматического пистолета сотрудника автосервиса. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в автосервисе, расположенном около Хасанского рынка в Красногвардейском районе. Пенсионер оказался недоволен качеством оказанных услуг, вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в руку 59-летнему сотруднику из травматического пистолета.

Нападавшего доставили в отделение полиции для разбирательства. Раненому оказали медицинскую помощь, отмечает телеканал «360».

Ранее 21 января полковник полиции из травматического пистолета выстрелил в голову жене в Подольске. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой головы. Мужчина заявил, что это произошло случайно, когда он чистил оружие. СК начал проверку по факту произошедшего.

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