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Экс-президент Польши Валенса заболел COVID-19

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Бывший президент Польши Лех Валенса заболел COVID-19. Об этом в пятницу, 21 января, он написал на своей странице в Facebook.

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«Поверить не могу! Я три раза привит. Взяты три мазка. Я заражен», — говорится в сообщении.

Он отметил, что чувствует себя плохо — у него болит голова, и тело не может согреться.

«Я ничего не могу поделать, я не чувствую своего тела», — написал Валенса.

Экс-президенту Польши 78 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности сахарным диабетом. В прошлом году он перенес операцию на сердце.

По данным статистического бюро Worldometer, за минувшие сутки в Польше зарегистрировано 36 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в Польше насчитывается 4 443 217 случаев COVID-19 с начала пандемии, при этом 3 823 409 пациентов выздоровели, 103 626 человек умерли.

19 января стало известно, что глава МИД Польши Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и на Мальту, так как заболел COVID-19. Уточнялось, что глава МИД привит тремя дозами вакцины и чувствует себя хорошо.

Ранее, 5 января, глава администрации президента Польши Павел Шрот рассказал о том, что польский лидер Анджей Дуда заболел COVID-19. Отмечалось, что болезнь польского лидера протекает в легкой форме.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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