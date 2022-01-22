Хроники апокалипсиса: что ждет Землю после встречи с астероидом

С начала 2022 года в опасной близости к Земле пролетели уже два крупных астероида, а в 2029-м ученые ожидают Апофис весом 30 млн т, который окажется от нас почти на том же расстоянии, на котором размещены геостационарные спутники. Прогнозы о том, чем может закончиться встреча с неуправляемыми небесными телами из фильма «Не смотрите наверх» и других кинофантазий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Valhalla Motion Pictures
«Армагеддон». Тень гигантского астероида уже легла на Землю, до столкновения остаются считаные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?
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Фото: Paramount Pictures
«Столкновение с бездной». Земле грозит столкновение с кометой, что приведет к гибели всего живого. На комету отправляют корабль «Мессия», который должен ее взорвать. Но от взрыва она разлетается на две части, ничто не может спасти человечество. Как поведут себя люди?
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Фото: Riverstone Pictures
«Гренландия». Во всех СМИ твердят о приближающейся к Земле комете, а инженера-строителя Джона Гэррити больше волнует, как сохранить разваливающийся брак. Внезапно Джон получает президентское сообщение, что он и его семья выбраны для спасения в секретном бункере. Сев с женой и сыном в машину под растерянными взглядами соседей, Джон спешит в аэропорт, где производится посадка получивших сообщения в грузовые самолеты...
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Фото: Film Development Fund
«Ночь кометы». После столкновения с кометой наступает конец света, в который никто не верил. Сколько человек осталось на планете? 18-летняя Рэгги, ее младшая сестра Кэти, полицейский, несколько преступников, дорвавшихся до свободы, и зомби, там и сям выползающие на свет. А от остального человечества — одна лишь пыль. Впрочем, есть еще где-то далеко военно-исследовательская станция, также подающая признаки жизни...
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Фото: CJ Entertainment
«Рыбная история» — песня, которую незадолго до своего распада записала японская панк-группа Gekirin. Было это в середине 1970-х, и ни сами музыканты, ни их звукозаписывающая компания не подозревали, что в далеком 2012 году этой песне предстоит спасти весь мир
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Фото: Palladium Productions
«Метеор». Земля на пороге гибели от столкновения с огромным метеором. США и Россия объединяют усилия для спасения человечества и разворачивают свои уникальные спутники навстречу гигантскому небесному телу
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Фото: NBC Studios
«Астероид». Доктор Макки, директор обсерватории в Колорадо, обнаруживает, что комета Флетчера отклонила от орбиты два огромных астероида, которые несутся к Земле. Гелиос должен упасть на западе Америки и взорваться с мощностью тысячи атомных бомб, вызвав сильные пожары и землетрясения, а за ним следует еще более опасный Эрос. За 48 часов НАТО, Национальная гвардия, Военно-воздушные силы, Красный крест, полиция и пожарная охрана должны успеть подготовиться к встрече с космическими пришельцами
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Фото: Mandate Pictures
«Ищу друга на конец света». К Земле приближается огромный астероид. В такой момент большинство мужчин пустилось бы во все тяжкие, но только не Додж. Он отправляется на поиски школьной подруги в компании сексуальной соседки Пенни
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Фото: Larry Levinson Productions
«Астероид: Последние часы планеты». Над Землей нависла угроза полного уничтожения — к ней приближается гигантский астероид Кассандра. До катастрофы всего несколько часов, у людей не остается времени, чтобы что-то предпринять, мир объят паникой...
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