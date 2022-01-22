Хроники апокалипсиса: что ждет Землю после встречи с астероидом

С начала 2022 года в опасной близости к Земле пролетели уже два крупных астероида, а в 2029-м ученые ожидают Апофис весом 30 млн т, который окажется от нас почти на том же расстоянии, на котором размещены геостационарные спутники. Прогнозы о том, чем может закончиться встреча с неуправляемыми небесными телами из фильма «Не смотрите наверх» и других кинофантазий — в фотогалерее «Известий»