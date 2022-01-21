Ремонт сельского Дома детского творчества завершили в ЕАО

Дом детского творчества отремонтировали в поселке Приамурский (Еврейская автономная область). Подрядчик заменил окна и двери, обновил полы, стены и потолок, установил новые осветительные приборы. Эти работы были профинансированы из средств бюджета региона.

Теперь воспитанники смогут заниматься любимым творчеством в светлых и уютных кабинетах, сообщили ИА ЕАОMedia в районной администрации.

«Смидовичский район — один из первых районов, который уже завершил программу по замене окон во всех образовательных учреждениях района. Теперь ребятам светло, а самое главное, тепло обучаться. На текущий год запланировали произвести капитальные ремонты спортивных залов в четырех школах района», — прокомментировал глава Смидовичского района Евгений Башкиров.

В ЕАО готовится к открытию Центр непрерывного повышения профмастерства для учителей. Его онлайн- и офлайн-сервисы будут в свободном доступе в любое время. Запланированы вебинары, семинары, воркшопы и мастер-классы. Аналогичные центры создают по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа».

«Эта система должна помочь сделать современный образовательный процесс максимально эффективным», — комментирует Наталья Соловченкова, исполняющая обязанности начальника департамента ЕАО.