Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Экономика
Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Skoda выпустила новый бюджетный седан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda начала выпуск нового бюджетного седана Slavia, который будет продаваться на рынке Индии. Об этом 21 января сообщает Autocar.

Сибирская стрела: зачем чешскому кроссоверу полный привод
Тест-драйв кроссовера Skoda Karoq 4×4

Официальная премьера Skoda Slavia состоялась в ноябре 2021 года. Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

Длина Skoda Slavia составляет 4541 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Объем багажника — 521 л. Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях. Задние фонари модели имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

В салоне установлена передняя панель с цифровым щитком приборов, селектор коробки передач DSG, двухспицевое рулевое колесо, а также отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей-планшет информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. Также клиентам предложат версию машины с 1,5-литровым мотором с отдачей 150 л.с. Коробки передач — механическая, автоматическая и роботизированная.

3 декабря сообщалось, что Skoda расширяет линейку двигателей для обновленного внедорожника Kodiaq на российском рынке.

Для версии Kodiaq с полным приводом теперь доступен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель оборудован системой нейтрализации отработавших газов и соответствует экологическим стандартам Euro-6.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022