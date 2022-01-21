Skoda выпустила новый бюджетный седан

Чешская компания Skoda начала выпуск нового бюджетного седана Slavia, который будет продаваться на рынке Индии. Об этом 21 января сообщает Autocar.

Официальная премьера Skoda Slavia состоялась в ноябре 2021 года. Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

Длина Skoda Slavia составляет 4541 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Объем багажника — 521 л. Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях. Задние фонари модели имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

В салоне установлена передняя панель с цифровым щитком приборов, селектор коробки передач DSG, двухспицевое рулевое колесо, а также отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей-планшет информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. Также клиентам предложат версию машины с 1,5-литровым мотором с отдачей 150 л.с. Коробки передач — механическая, автоматическая и роботизированная.

3 декабря сообщалось, что Skoda расширяет линейку двигателей для обновленного внедорожника Kodiaq на российском рынке.

Для версии Kodiaq с полным приводом теперь доступен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель оборудован системой нейтрализации отработавших газов и соответствует экологическим стандартам Euro-6.