ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию собственной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав РФ. Это следует из данных госреестра по состоянию на 21 января.

Заявка на регистрацию препарата подана в пятницу, отмечается в записи.

31 декабря глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ни один человек, прошедший вакцинацию препаратом «Конвасэл» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

Также Скворцова уточнила, что вакцина «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

Как подчеркнула глава ФМБА, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». Она также обратила внимание на то, что цех позволяет масштабировать до 30 млн доз вакцин в год.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины 19 июля. Исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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