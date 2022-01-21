Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Экономика
Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Южнокорейский эксперт спрогнозировал развитие ситуации вокруг КНДР

Южнокорейский эксперт оценил намерение КНДР выйти из моратория на испытания ракет
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году ситуация на Корейском полуострове, скорее всего, будет только ухудшаться, насколько серьезно — зависит от дальнейших мер Пхеньяна. Такое мнение в пятницу, 21 января, высказал «Известиям» эксперт по КНДР из Корейского университета Лим Чжэ Чхон, комментируя решение северокорейских властей пересмотреть мораторий на ядерные и ракетные испытания.

Здравствуй, оружие: зачем КНДР выходить из моратория на испытания ракет
И ждать ли пусков северокорейских МБР

«Ситуация на Корейском полуострове, вероятно, будет ухудшаться в этом году, учитывая недавние сообщения северокорейских СМИ. Степень серьезности будет зависеть от степени провокации Северной Кореи. Если Север испытает ракету дальнего радиуса действия или ядерное оружие, США задействуют серьезные контрмеры», — отметил он.

Вместе с тем Лим Чжэ Чхон усомнился в том, что ситуация в регионе откатится к состоянию 2017 года, когда в сентябре Северная Корея испытала ядерное оружие, а в ноябре провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. После этого Совет Безопасности ООН ввел против страны санкции.

«В настоящее время США, а также ЕС связаны проблемой на Украине. Кроме того, Китай и Россия, скорее всего, будут выступать против дальнейших санкций ООН. По сравнению с ситуацией 2017 года действия США ограничены», — пояснил южнокорейский эксперт.

Накануне Yonhap News со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК сообщило о решении Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи пересмотреть «меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе», и изучить целесообразность возобновления «всей временно приостановленной деятельности». Это стало прямой отсылкой к намерению Пхеньяна отказаться от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, которые страна не проводила с 2017 года.

Ранее, 18 января, в министерстве обороны Японии заявили о том, что в КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья Северной Кореи.

12 января Пхеньян сообщил о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты. Ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Днем ранее Северной Кореей был запущен неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня был выпущен еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. В Японии экстренно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022