Южнокорейский эксперт спрогнозировал развитие ситуации вокруг КНДР

В 2022 году ситуация на Корейском полуострове, скорее всего, будет только ухудшаться, насколько серьезно — зависит от дальнейших мер Пхеньяна. Такое мнение в пятницу, 21 января, высказал «Известиям» эксперт по КНДР из Корейского университета Лим Чжэ Чхон, комментируя решение северокорейских властей пересмотреть мораторий на ядерные и ракетные испытания.

«Ситуация на Корейском полуострове, вероятно, будет ухудшаться в этом году, учитывая недавние сообщения северокорейских СМИ. Степень серьезности будет зависеть от степени провокации Северной Кореи. Если Север испытает ракету дальнего радиуса действия или ядерное оружие, США задействуют серьезные контрмеры», — отметил он.

Вместе с тем Лим Чжэ Чхон усомнился в том, что ситуация в регионе откатится к состоянию 2017 года, когда в сентябре Северная Корея испытала ядерное оружие, а в ноябре провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. После этого Совет Безопасности ООН ввел против страны санкции.

«В настоящее время США, а также ЕС связаны проблемой на Украине. Кроме того, Китай и Россия, скорее всего, будут выступать против дальнейших санкций ООН. По сравнению с ситуацией 2017 года действия США ограничены», — пояснил южнокорейский эксперт.

Накануне Yonhap News со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК сообщило о решении Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи пересмотреть «меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе», и изучить целесообразность возобновления «всей временно приостановленной деятельности». Это стало прямой отсылкой к намерению Пхеньяна отказаться от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, которые страна не проводила с 2017 года.

Ранее, 18 января, в министерстве обороны Японии заявили о том, что в КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья Северной Кореи.

12 января Пхеньян сообщил о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты. Ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Днем ранее Северной Кореей был запущен неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня был выпущен еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. В Японии экстренно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства.