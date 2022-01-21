Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Экономика
Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Блинкен не стал комментировать реакцию США на силы ОДКБ в Казахстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен никак не прокомментировал реакцию Соединенных Штатов на присутствие миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане во время январских протестов. Об этом в пятницу, 21 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Женеве.

Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков
Стоит ли ждать новой волны протестов в республике

«Я спросил сегодня Блинкена, как он может объяснить, что после того, как президент Казахстана обратился на основе устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, он публично стал заявлять: пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Но он никак не прокомментировал», — цитирует российского министра телеканал «Звезда».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации главы государства отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Блинкен, комментируя ввод российских миротворческих сил в Казахстан, заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории, якобы «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

При этом американский госсекретарь заявил, что США обращаются к Казахстану за разъяснениями, почему власти решили обратиться за помощью в ОДКБ на фоне беспорядков в стране, передает НСН.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание главы американской дипломатии отчаянием от отсутствия аргументов.

Кроме того, она посчитала такое заявление Энтони Блинкена хамским. И предложила ему учесть другой «урок истории», напомнив про тех, «кому не повезло увидеть у себя «дома» таких незваных гостей, как США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022