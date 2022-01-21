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Меркель отказалась пойти на ужин с будущим главой ее партии

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения будущего главы ее партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридриха Мерца пойти с ним на ужин. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Spiegel.

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По данным издания, Мерц разослал приглашение всем бывшим председателям ХДС. Помимо Меркель, составить компанию за ужином отказалась и бывший министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Spiegel отмечает, что ужин должен был стать точкой начала налаживания общения Мерца с Меркель, так как ранее между ними сложились непростые отношения. Бывший канцлер Германии сослалась на то, что прийти на ужин ей не позволяет расписание. А у экс-главы минобороны были на то личные причины, сообщает издание.

19 января генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Меркель консультативную должность в ООН. Однако экс-канцлер Германии отказалась от предложения.

Ангела Меркель исполняла обязанности канцлера ФРГ на протяжении 17 лет. Она стала первой женщиной, возглавляющей федеративное правительство. В сентябре 2021 года Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель, среди которых был и панк-хит Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

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