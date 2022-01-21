Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Американский лидер Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса. Об этом в пятницу, 21 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

«Если для двух президентов окажется полезным и продуктивным встретиться, поговорить, провести переговоры, попытаться продвинуться дальше, я думаю, что мы полностью готовы сделать это», — заявил Блинкен.

По итогам встречи, которая продлилась полтора часа, американский госсекретарь заявил, что переговоры получились откровенными и субстантивными. Также Блинкен отметил, что Москва и Вашингтон сейчас находятся на «ясном пути в вопросе понимания взаимных обеспокоенностей». Он указал, что американская сторона не ждала значительных прорывов в ходе переговоров.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он указал, что США на следующей неделе передадут письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Лавров отметил, что встреча была «промежуточной», и добавил, что обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине.

Глава МИД РФ также указал, что Путин всегда готов к контактам с Байденом. В то же время он отметил необходимость серьезной подготовки таких встреч.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между Москвой и Вашингтоном. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

До этого состоялись переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.