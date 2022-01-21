Литой асфальт используют при ремонте более 60 улиц Оренбурга

В Оренбурге литой асфальт используют для ремонта порядка 60 улиц. Контракт на выполнение работ управление строительства и дорожного хозяйства заключило с компанией «Орьтехцентр».

Так, ремонтные работы проведут на улицах Державина, Базовой, Полтавской, Минской, на проезде Северном.

Литым асфальтом называют жидкую горячую асфальтобетонную смесь, которая сама способна набирать необходимую плотность и твердость, не требует уплотнения катками или ручным оборудованием.

Перед укладкой асфальт разогревают до 250 градусов, а в процессе охлаждения смесь набирает прочность и превращается в твердое и гладкое покрытие, пишет ИА «Урал56.Ру».