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Литой асфальт используют при ремонте более 60 улиц Оренбурга

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В Оренбурге литой асфальт используют для ремонта порядка 60 улиц. Контракт на выполнение работ управление строительства и дорожного хозяйства заключило с компанией «Орьтехцентр».

Так, ремонтные работы проведут на улицах Державина, Базовой, Полтавской, Минской, на проезде Северном.

Литым асфальтом называют жидкую горячую асфальтобетонную смесь, которая сама способна набирать необходимую плотность и твердость, не требует уплотнения катками или ручным оборудованием.

Перед укладкой асфальт разогревают до 250 градусов, а в процессе охлаждения смесь набирает прочность и превращается в твердое и гладкое покрытие, пишет ИА «Урал56.Ру».

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