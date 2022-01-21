Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии в пятницу, 21 января, снижается до $37,95 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, на 15:45 мск курс биткоина падал более чем на 10%. Таким образом, криптовалюта находилась на уровне $37,757 тыс., что говорит о падении в 10,02%.

Ранее, 10 января, стоимость биткоина впервые с августа 2021 года опустилась ниже уровня в $40 тыс. Криптовалюта в ходе торговой сессии потеряла 3,93% и опустилась до $39,92 тыс.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский в тот же день заявил, что ситуация для покупателей биткоина складывается плохо: котировки нацелены на уровень в $30 тыс. По его словам, поиск новостных причин на криптовалютном рынке — это пустая трата времени.

До этого, 20 декабря, Хомский рассказал «Известиям», что инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем 2–3 года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура.