Жилой дом для детей-сирот построили в Хабаровском крае

В селе Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края завершилось строительство жилого дома. 30 однокомнатных квартир предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В помещениях установили сантехнику и электроплиты. Администрация Бикинского муниципального района заблаговременно направила необходимые документы на утверждение тарифа на оплату ЖКХ. Это позволит уже в ближайшее время вручить ключи новоселам, пишет ИА AmurMedia. В настоящее время возводится многоквартирный дом на 30 квартир в селе Хурба Комсомольского района.

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции и пользование их льготами. Об этом он заявил 9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В ноябре в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.