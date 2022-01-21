Германия выдала РФ обвиняемого во взятке экс-советника главы Дагестана Махачева

Германия выдала РФ экс-советника главы Дагестана Османа Махачева, обвиняемого в получении взятки, и еще двух фигурантов уголовных дел. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. Один из экстрадируемых Осман Махачев ранее занимал должность советника главы Республики Дагестан», — сказала она журналистам.

По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики.

В 2019 году Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Махачева. Ему заочно было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, организованной группой, с вымогательством в особо крупном размере»). Тогда Махачев скрылся от органов следствия за границей.

Отмечалось, что ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

В феврале 2020 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ноябре прошлого года его задержали в Германии.

Как пояснила Волк, вторым доставленным в Россию злоумышленником является гражданин Грузии Гоча Пипия, который разыскивался за совершение кражи. Третьим экстрадируемым стал Мурат Айдаров, обвиняемый в похищении человека в 1999 году. В международный розыск Айдаров был объявлен в 2004 году. В сентябре 2021 года задержан и помещен под стражу в Германии.

5 октября 2021 года Испания выдала России бизнесмена Ивана Вандышева, которого обвиняют в хищении почти 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Россиянина задержали в Испании еще в феврале.

Компания, которой руководил Вандышев, в 2013 году заключила госконтракт на строительство очистных сооружений в Краснодарском крае на олимпийских объектах. Вандышев путем внесения в документы недостоверных сведений о стоимости оборудования вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей.