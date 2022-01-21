Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%
Мир
Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко
Мир
Лавров назвал промежуточной состоявшуюся встречу с Блинкеном
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Мир
Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Экономика
Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тыс.
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 «Конвасэл»
Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Германия выдала РФ обвиняемого во взятке экс-советника главы Дагестана Махачева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия выдала РФ экс-советника главы Дагестана Османа Махачева, обвиняемого в получении взятки, и еще двух фигурантов уголовных дел. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дача, взятки: за что задержали замначальника инженерных войск
Генерал-майор Руслан Алахвердиев курировал контракты по гособоронзаказу

«В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. Один из экстрадируемых Осман Махачев ранее занимал должность советника главы Республики Дагестан», — сказала она журналистам.

По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики.

В 2019 году Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Махачева. Ему заочно было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, организованной группой, с вымогательством в особо крупном размере»). Тогда Махачев скрылся от органов следствия за границей.

Отмечалось, что ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

В феврале 2020 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ноябре прошлого года его задержали в Германии.

Как пояснила Волк, вторым доставленным в Россию злоумышленником является гражданин Грузии Гоча Пипия, который разыскивался за совершение кражи. Третьим экстрадируемым стал Мурат Айдаров, обвиняемый в похищении человека в 1999 году. В международный розыск Айдаров был объявлен в 2004 году. В сентябре 2021 года задержан и помещен под стражу в Германии.

5 октября 2021 года Испания выдала России бизнесмена Ивана Вандышева, которого обвиняют в хищении почти 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Россиянина задержали в Испании еще в феврале.

Компания, которой руководил Вандышев, в 2013 году заключила госконтракт на строительство очистных сооружений в Краснодарском крае на олимпийских объектах. Вандышев путем внесения в документы недостоверных сведений о стоимости оборудования вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022