Лукашенко рассказал о своем состоянии после заражения штаммом «Омикрон»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес заболевание COVID-19 в легкой форме. Его слова в пятницу, 21 января, приводит пресс-служба главы государства.

«Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, всё делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей», — рассказал Лукашенко.

Белорусский президент признался, что перенес заболевание намного легче, чем в первый раз.

Накануне стало известно, что Лукашенко вновь переболел COVID-19. По его словам, он узнал о том, что переболел, только при проведении ПЦР-теста. Президент также заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» не приводит к пневмонии.

В первый раз Лукашенко переболел COVID-19 в конце июля 2020 года. Тогда он заявлял, что перенес заболевание на ногах и бессимптомно.

18 января советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Он отметил, что при таком развитии волны можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеют от 1,5 млн до 2 млн человек.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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