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Иммунолог назвал схожие с ротавирусом симптомы «Омикрона»

Иммунолог Крючков рассказал, как не спутать ротавирус с «Омикроном»
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Ротавирусные заболевания и новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» проявляются совершенно по-разному, COVID-19 скорее можно спутать с ОРВИ. Об этом в пятницу, 21 января, «Известиям» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Ротавирус и «Омикрон» — совершенно разные инфекции. Почему-то у нас любят приплетать его, хотя проблемы с ЖКТ могут указывать и на другие кишечные инфекции. По-прежнему, если сравнивать коронавирус с другими вирусами, то ближе всего по симптоматике он к ОРВИ — с болью в горле, мышцах, слабостью», — уточнил Крючков.

Он отметил, что грипп также может дать осложнения на ЖКТ. По словам иммунолога, если человек испытывает резкую слабость, неприятные ощущения в животе и, например, тошноту, то это может быть проявлением коронавируса.

«Необязательно сначала должна повысится температура, опухнуть горло и [появиться] одышка. Но это не значит, что это именно коронавирус. По клиническим признакам COVID-19 диагностировать невозможно, можно только заподозрить», — заключил Крючков.

Ранее в этот день Крючков рассказал, что потеря обоняния может не проявляться при «Омикроне» из-за понижения тропности вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение, а также из-за меньшей патогенности самого штамма. Врач уточнил, что новый штамм «дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных».

20 января главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречаются боль и першение в горле, а также осиплость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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