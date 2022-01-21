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В Петербурге ограничили плановую медпомощь населению

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В Санкт-Петербурге в связи ухудшением ситуации с распространением штамма коронавируса «Омикрон» с 21 января вводятся ограничения на оказания плановой медпомощи взрослому населению. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.

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Отмечается, что в амбулаторных условиях помощь продолжат оказывать пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их самочувствия, угрозу здоровью и жизни.

При этом оказание медпомощи не приостанавливается в негосударственных медицинских организациях, женских консультациях, стоматологиях.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Кроме того, она уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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