Школьника убило током на станции под Брянском

В Брянской области на железнодорожной станции в городе Сельцо погиб 14-летний подросток. Он получил смертельный удар током.

Инцидент произошел в четверг, 20 января. Группа школьников приехала в Сельцо из Радицы погулять. На путях стоял грузовой состав.

Один из подростков залез на цистерну и получил удар током. Мальчик скончался от полученных травм. Официальной информации о случившемся пока не поступало, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода 9-летний мальчик погиб от удара током возле школы. По данным следствия, ребенок коснулся открытой частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы.