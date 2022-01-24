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Призер ОИ Бондаренко поможет подготовить школьников к финалу Всероссийской олимпиады

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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Алексей Бондаренко поможет старшеклассникам московской школы №117 подготовиться к заключительному этапу Всероссийской олимпиады по физкультуре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 24 января.

Он проводит мастер-классы по гимнастике для ребят, прошедших в региональный этап соревнования. По словам директора школы Ирины Бабуриной, в учебном заведении занимаются дети Бондаренко.

«Узнав, что школа (...) готовится к олимпиаде, Алексей предложил нам помочь, провести мастер-классы для детей по гимнастике. Сказал, что считает это важным делом, ведь оно касается здоровья детей. В феврале-марте школа планирует провести праздник, посвященный гимнастике. На празднике будут присутствовать олимпийские чемпионы, прославившие родину», — рассказала Бабурина.

Сам Бондаренко отметил, что подростки, с которыми он занимается, имеют очень хорошую спортивную подготовку.

«Когда я пришел сюда, я думал, что мы начнем с ребятами кувырки учить. А тут такие учителя, профессионалы своего дела, ребята всё умеют, всю программу делают, и колеса, и кувырки, и все комбинации. Я просто в восторге, я только корректирую и направляю», — поделился олимпиец.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвует более 6 млн человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном может принять участие любой желающий, начиная с пятого класса (в соревнованиях по русскому и математике — с четвертого).

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