Прокуратура возбудила дело после падения гимнастки в Рязанском цирке

В Рязани возбуждено административное дело по факту падения гимнастки с высоты во время выступления в цирке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 9 января 2022 года в 13:20, когда в цирке шло представление «Воздушные полотна». При спуске вниз гимнастка подняла обмотанные полотном руки и выскользнула из него. Девушка упала на манеж с высоты 3–4 м. В результате падения она получила тяжелую травму, пишет 62INFO.ru.

Прокуратура внесла представление в связи выявленными нарушениями законодательства в сфере охраны труда. В отношении гендиректора ООО «Цирковая компания «Журавли» возбуждено административное дело по ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»).

Материалы дела переданы в Гострудинспекцию.

10 января сообщалось, что в Рязанском государственном цирке во время представления гимнастка упала с высоты четвертого этажа. 20-летняя девушка получила ушиб при падении. Ее сутки продержали в больнице, а затем выписали.