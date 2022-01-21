В Липецке наладят выпуск китайских электромобилей Sokon

На заводе фирмы «Моторинвест», находящемся в Краснинском районе Липецкой области, наладят выпуск электромобилей Sokon. Ранее на этом заводе выпускались автомобили китайских фирм Great Wall и Changan. Об этом 21 января сообщает Drom.

Отмечается, что пока неизвестно, какие конкретно автомобили бренда будет выпускать предприятие, но не исключено, что речь идет о моделях SF-3 и SF-5. Эти электромобили созданы при участии Мартина Эберхарда, сооснователя Tesla (уйдя из Tesla, Эберхард основал компанию InEvit, которую и купила Sokon).

Младшая модель SF-3 имеет длину 4385 мм, синхронный двигатель 120 кВт и пробег на одной зарядке 405 км. Более дорогая SF-5 при длине 4700 мм оснащается двумя двигателями общей мощностью 405 кВт, а заявленный пробег составляет 1000 км.

29 июня стало известно, что компания Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.