Вице-канцлер Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию при отказе ЕС одобрить «Северный поток -2»

Германия не намерена платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом заявил в пятницу, 21 января, глава Министерства экономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек.

«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — отметил Хабек в интервью изданию Spiegel, опубликованном 21 января.

По словам Хабека, такое решение было принято Берлином в связи с тем, что страна считает неправильным возмещение убытков после заключения регулятора, согласно которому СП-2 не соответствует нормам Евросоюза, а также Германии. Кроме того, министр подчеркнул, что СП-2 всегда был «геополитическим проектом», так как при его запуске можно будет обойтись без транзитных мощностей Украины.

Ранее в этот день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии.

Кроме того, 21 января министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украину пообещали допустить к сертификации газопровода. По словам чиновника, Киев примет участие в процессе, когда этот вопрос дойдет до Еврокомисии.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.