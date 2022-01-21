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В бундестаге оценили вероятность отставки вице-канцлера ФРГ из-за расследования

Депутат бундестага Брандер усомнился в отставке вице-канцлера ФРГ Хабека из-за расследования
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Брандер в пятницу, 21 января, в беседе с «Известиями» усомнился в том, что вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уйдет в отставку из-за начавшегося расследования.

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По его словам, факт, что руководство партии «Зеленых» выплатило себе «коронавирусные бонусы», а также, возможно, рождественские спецвыплаты — неприемлем и о многом говорит. Также он подчеркнул, что это показывает эгоистичный подход партии к политике. Выплаты предназначались для сотрудников, которые особенно пострадали от пандемии COVID-19, — медсестер, врачей или работников домов престарелых, напомнил он.

«Позорно, что такое расследование проводится против президиума партии, которая считает, что она морально чиста и любит указывать пальцем на других. Однако не следует ожидать, что за расследованием последует отставка Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок. С точки зрения права тоже всё, наверное, сойдет на нет. Ни у одного прокурора не хватит смелости возбудить уголовное дело, так как тогда ему грозят санкции из-за иерархической системы, которую в некоторых странах возглавляют министры юстиции от «Зеленых», — заключил Брандер.

О начавшемся расследовании стало известно накануне. В 2020 году высокопоставленные члены партии «Союз-90/Зеленые» незаконно получили выплаты в размере €1,5 тыс., предоставленные на фоне ситуации с коронавирусом в стране, сообщила газета Der Spiegel. В частности, прокуратура рассмотрит причастность к незаконным выплатам Бербок, Хабека и других членов политического объединения — Рикарды Ланг и Джамили Шефер, Михаэля Келлнера и Марка Урбача.

Поскольку все фигуранты расследования, за исключением одного, являются членами бундестага и пользуются депутатской неприкосновенностью, председатель парламента ФРГ Бербель Бас должна быть проинформирована о ходе следствия до начала расследования, уточнили в издании.

Также отмечалось, что расследование в отношении Бербок, Хабека и других членов партии было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые, в свою очередь, ссылались на сообщения СМИ за прошлый год.

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