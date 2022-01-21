Все рейсы отменили в Тамбове из-за тумана

В аэропорту Тамбов в пятницу, 21 января, отменили все рейсы. Лишь один, в Сочи и обратно, задержали до завтра. Он состоится при условии благоприятных погодных условий.

Замгендиректора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов рассказал, что причиной подобного решения стал туман в Тамбове.

В частности, отменены рейсы из Краснодара и Казани, в Калининград, Екатеринбург, В Москву и Санкт-Петербург, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который пришел в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.