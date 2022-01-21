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Бригады скорой помощи в Подмосковье начали получать новую униформу

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Бригады скорой помощи в Московской области начали получать новую униформ единого образца. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Новую униформу получили врачи, водители, диспетчеры скорой помощи региона, а в ближайшее время комплекты передадут старшим медикам и консультантам на каждой подстанции.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, выдавать униформу начали в начале января. В «скорую» уже поступило свыше 8,5 тыс. комплектов новой униформы, пишет REGNUM. Она включает зимний и демисезонный комплекты. Это две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин, блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки. Форма — яркого синего цвета и светоотражающими элементами.

«На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. И важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия», — приводит слова министра телеканал «360».

Она уточнила, что для этого в регионе продолжают активно ремонтировать медицинские центры и закупать комфортные машины для бригад скорой помощи.

19 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице при необходимости увеличат в два раза количество операторов скорой помощи в связи с распространением нового «Омикрон»-штамма коронавируса в городе. Кроме того, в Москве увеличили число оперативных бригад скорой помощи и дежурных врачей.

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