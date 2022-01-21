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Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности во всех колониях РФ

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Генпрокуратура РФ проверит обеспечение безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.

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«Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», — сказал он на круглом столе, посвященном проблеме пыток в учреждениях уголовно-исправительной системы.

Он пояснил, что поверки начались уже в декабре 2021 года. По его словам, результаты проверки будут проанализированы и учтены для подготовки предложений к 1 июня.

6 января президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

Как заявил российский лидер в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

5 октября 2021 года сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

26 ноября суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Под стражей фигурант пробудет до 25 января. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он был арестован в тот же день.

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