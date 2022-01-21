Смертельное ДТП произошло на трассе Оренбург–Самара

На автодороге Оренбург–Самара на территории Оренбургской области произошло крупное ДТП. В результате один человек погиб.

Авария случилась у села Верхняя Платовка. Водитель большегрузного автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Hyundai.

В результате водитель легковушки скончался на месте происшествия. Тело погибшего сотрудникам пожарно-спасательной части регионального управления МЧС пришлось извлекать из покореженной машины при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка. Движение было разблокировано после того, как большегруз оттащили с дороги при помощи специальной техники.

Полиция проверяет все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе грузовик с поднятым кузовом на скорости влетел в пешеходный мост. От удара часть надземного пешеходного перехода оторвалась от опоры. В настоящее время ведутся ремонтные работы, мост закрыт для прохода.